Vida Urbana Inmet emite alerta de chuvas intensas até às 10 horas desta terça-feira em parte do Tocantins Previsão é de chuvas acompanhadas de ventos fortes, que podem ocorrer também em Rondônia, Mato Grosso e parte de Goiás

Segue até às 10 horas desta terça-feira, 22, o alerta de chuvas intensas para grande parte do Tocantins emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso desta segunda-feira, 21, vale para o norte, sudeste, sul, oeste e também para o Jalapão e a região central do Estado, além de Rondônia, Mato Grosso e parte de Goiás. Segundo o Inmet, no per...