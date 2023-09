Vida Urbana Inmet divulga alertas de baixa umidade do ar e de calor com temperatura acima da média O tempo quente e seco extremo fez gestores municipais mudarem rotinas de escolas e creches para amenizar os riscos à saúde. MetSul divulga que Brasil será um dos lugares mais quentes do mundo neste fim de semana

O Tocantins está no mês considerado o mais quente do ano na estiagem e enfrenta, junto com outros estados brasileiros, uma massa de ar quente que atinge grande parte do país com temperaturas que podem chegar a 45°C. O Brasil será um dos lugares mais quentes do mundo neste fim de semana, conforme divulgou um dos principais geradores de conteúdo...