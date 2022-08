Vida Urbana Inicia hoje inscrições para contratação de professores para o projeto TO Graduado da Unitins São ofertadas 15 vagas e formação de cadastro de reserva

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) abre a partir desta quarta-feira, 24, às 14h as inscrições para seleção de professores bolsistas do Projeto de Interiorização Universitária Tecnológica (TO Graduado). São ofertadas 15 vagas e formação de cadastro de reserva. Os professores contratados vão atuar nos cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sis...