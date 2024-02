Redação Jornal do Tocantins

Uma influencer palmense com mais de dez mil seguidores em perfil de rede social poderá ser responsabilizada criminalmente e multada em até R$ 200 mil pela prática do crime de exploração de jogos de azar.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública, a mulher acabou indiciada em inquérito conduzido pela 2ª Delegacia Especializada de Repressão às Infrações de Menor Potencial Ofensivo, encerrada nesta semana.

Segundo a pasta, a polícia chegou até a influencer após denúncia de uma pessoa que alegou ser vítima da mulher, ao ser convencida por ela a gastar uma quantia significativa de dinheiro em plataforma de jogo eletrônico. A promessa era um avanço patrimonial significativo, e tinha como exemplo a suposta aquisição de bens e prêmios em dinheiro, alcançados pela influencer.

Na delegacia, conforme a Segurança Pública, a influencer relatou ter sido convidada por uma pessoa estrangeira para ganhar porcentagem para cada usuário que se cadastrasse na plataforma, a partir de sua divulgação. Em um perfil de rede social, ela coleciona mais de dez mil seguidores.

A pasta divulgou que a prática de estabelecer ou explorar jogo de azar é considerada uma prática ilegal no Brasil, prevista no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, com pena de multa que pode ir de R$ 2 mil a R$ 200 mil.

A Polícia Civil alertou a população para o aumento na prática desse tipo de crime em Palmas e informou que disponibiliza um canal para denúncias de exploração de jogos de azar, por meio do número de WhatsApp (63) 3571-8266.