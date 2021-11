O infectologista Marcos Boulos, ex-integrante do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, defende a flexibilização do uso de máscara em lugares abertos sem aglomeração quando a vacinação com duas doses contra Covid-19 alcançar 80% da população.

Para Boulos, porém, a flexibilização em lugares com aglomeração deve ser acompanhada do monitoramento da curva epidemiológica. "Com transmissão muito baixa pode-se flexibilizar o uso da máscara em ambiente aberto mesmo com aglomerações", diz ele.

O governo de São Paulo analisa a flexibilização para 1º de dezembro quando a vacinação chegar a 75% da população e com registro de menos de 1.100 novos casos e 300 internações diárias.