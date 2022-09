Os critérios finais para a definição dos indicadores que irão regular a distribuição das parcelas municipais do IMCS Educacional no Tocantins agora dependem das contribuições dos participantes da audiência realizada em Palmas na tarde de quarta-feira.

Criado a partir da Emenda Constitucional 108, como mecanismo para aumentar o financiamento da educação, o ICMS educacional (IEduc) do Tocantins acabou fixado em 10% do imposto tocantinense por uma Medida Provisória, a de nº 23, de 23 de agosto, sete dias antes da reunião técnica.

O valor adotado no Tocantins adotou o percentual mínimo previsto pela legislação, e ainda não se chegou à definição dos critérios finais.

Representantes da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) apresentaram a integrantes do Ministério Público do Tocantins, Prefeituras, União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), da secretaria da Fazenda (Sefaz), Planejamento e Orçamento (Seplan), da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE) cerca de 13 critérios preliminares, elaborados por uma comissão constituída pelo órgão educacional, no início do mês.

O Ministério Público apresentou diversos pontos discordantes da minuta levada pela Seduc, mas o órgão educacional estadual disse, em nota, que a comissão para elaboração dos critérios “irá compilar as contribuições dos participantes para construção do documento final”. Depois o resultado será publicado no Diário Oficial do Estado.

Entre os indicadores elaborados pela Seduc estão os que o órgão prevê que podem ser mensurados pelo Censo Escolar:

1. Política de atendimento na pré-escola e creches de crianças de 4 a 5 anos (1,5% do indicador final)

2. Política municipal de atendimento no ensino fundamental de 6 a 14 anos (0,5%)

3. Política de atendimento ao ensino fundamento de pessoa com deficiência (0,5%).

Neste terceiro item, o órgão prevê como forma de comprovar o cumprimento do indicador, a implantação ou construção de sala de recursos multifuncionais comprovadas com cópias de notas fiscais de compras de mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos, entre outros.

Para o ministério Público, por se tratar de política municipal de atendimento à educação infantil (creche e pré-escola de 0 a 5 anos) é preciso ter maior pontuação em função da fase ser de obrigatoriedade específica do ente municipal.

4. Promoção de alfabetização para todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental (0,5%).

A Seduc prevê para este indicar além do Censo Escolar, a comprovação por projetos de alfabetização; sistema e resultados de avaliações, frequências, fotos e dados do SIMEC.Já o Ministério Público defende a comprovação por resultados do Sistema de Avaliação da rede.

5. Garantir padrões mínimos de infraestrutura e insumos de acordo com a LDB (0,5%).

Para a Seduc, envolve a construção, reforma e ampliação da infraestrutura escolar, bem como o fornecimento de água potável, materiais e matérias pedagógicos comprovados com cópia do projeto e do processo da construção, reforma e ampliação, cópia de notas fiscais, fotos do antes do depois datadas em mídia.

Para o MP é preciso especificar os indicadores para cada situação Infraestrutura básica, água, energia, internet, banheiros, reparos e manutenção predial. O órgão defende ampliar o valor percentual e que é preciso tudo constar no Projeto Político Pedagógico da escola, incluir atas de reuniões da associação, de aprovação da obra e de prestação de contas.

6. Ofertar jornada ampliada (contraturno) (0,5%)

Nesse indicador, a Seduc prevê comprovação pela cópia do plano de ensino; cópia das atividades extraclasse, cópia dos planos de aula, relatório do conselho municipal de educação, fotos datadas, relatório de inserção da ampliação da jornada no censo.,

7. Qualidade da educação básica (3%).

O indicador será comprovado pelo Ideb, com 0,5% para cada fase da educação fundamental, com aumento de aprovadas nos anos iniciais e nos anos finais, redução de reprovados nos anos iniciais e nos anos finais e de redução de abandonos nos anos iniciais e nos finais.

Para o MP, deve ser comprovado pelo sistema de avaliação da rede – sistema de avaliação da Seduc.

8. Elevação da taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais (0,25%).

A Seduc prevê comprovação com cópias de projetos, frequência dos alunos e dos pais, cópia do plano de ensino de educação prisional, frequência de alunos, relação de profissionais e fotos datadas. Para o MP deve ampliar a pontuação percentual e considerar a taxa de alfabetização e escolarização.

9. Garantir regime de colaboração a educação superior (0,25%)

Ponto de discordância entre os presentes. O Ministério Público pediu a extinção deste critério, ao argumentar que a competência do ensino superior é do Estado e da União.

A Seduc mira garantir um regime de colaboração entre estado e instituições de ensino, para garantir o acesso e permanência à educação superior. Para a Seduc, a comprovação é por meio do acordo de cooperação; ato de criação do polo, fotos datadas; frequência dos alunos em midia; termo de Cooperação que oferte transporte para levar os alunos nas faculdades; cópia de documentos que comprovem oferta bolsa de estudo para os estudantes e cópia de documentos de auxílio para passagens e ou moradia/estadia.

10. Garantir formação/licenciatura compatível com área de atuação dos professores (0,5%)

Para a Seduc, via o aumento dos profissionais em licenciatura e formação específica para atuar na educação básica. A comprovação será por declaração de conclusão de ensino superior obtida em curso de licenciatura que comprove formação específica e documentação em mídia.

Para o Ministério Público, o quesito deve ser "valorização do magistério" e o indicador é o cumprimento do PCCR com o pagamento do piso salarial.

11.Oferta de formação continuada aos docentes (1%)

A Seduc prevê comprovação do cumprimento do indicador com cópia do PPA onde conste a formação continuada, a cópia do contrato com formadores e cópia de frequência dos participantes.

12. Valorização de boas práticas junto aos professores da educação básica (0,25%)

Nesse indicador considera a oferta de formação continuada; a garantia de atuação de acordo com sua área de formação e materiais pedagógicos para sua prática diária, entre outros. Será comprovada pelo calendário escolar com previsão de formação, edital de seleção de formadores, oferta de mentoria aos profissionais e cópia de relatórios das formações datadas e assinadas.

13. Organização legal e regimental do município ante as leis da educação (0,75%)

Nesse indicador considera a criação dos sistemas municipais de ensino, do conselho municipal, fórum municipal de educação e um plano municipal aprovado em lei. A comprovação é pela lei de criação do sistemas, regimentos, entre outros.

Acompanhamento do indicador

O Ministério Público também defendeu a necessidade de constituição de Comissão Interinstitucional para acompanhamento e avaliação dos indicadores. Outro apontamento do órgão ministério é a necessidade de estipular um marco inicial, ou seja, como é a situação atual de cada município, por se tratar de realidades distintas na organização educacional.

Entre outros pontos levantados pelo órgão, quer a criação de indicadores específicos para escolas do campo, indígena e quilombola e outro para escolas urbanas que atendem alunos do campo, indígena e quilombola. Além disso, o órgão quer ver incluso um indicador específico para o transporte escolar que mensure gestão e qualidade do serviço.

A partir da reunião, a comissão para elaboração dos critérios irá compilar as contribuições dos participantes para construção do documento final que será apresentado e, posteriormente, publicado no Diário Oficial do Estado.

Por nota, a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Tocantins (Undime) defende que os 139 municípios sejam ouvidos e contribuam para a definição dos critérios, por se tratar de um acordo costurado na reunião. Segundo a entidade, haverá a criação de um link para uma consulta pública online para os prefeitos, secretários de educação, técnicos, representantes ministeriais e da sociedade civil registrem suas contribuições sobre o ICMS educacional.

Seduc criou unidade técnica para o ICMS

Portaria publicada na noite de quarta-feira, pela secretaria da Educação, instituiu a Unidade Técnica Executiva de Análise do Financiamento do ICMS Educacional, vinculada à Superintendência de Finanças da pasta.

A unidade vai articular setores técnicos para a elaboração dos quesitos educacionais para distribuição do ICMS Educacional aos municípios e planejar e coordenar os mecanismos para aferição dos quesitos educacionais para o Índice de Participação dos Municípios – IPM, entre outros.

A unidade também vai receber e analisar documentos comprobatórios do cumprimento dos quesitos e apurar o Índice de Educacional - IEduc e encaminhar à Secretaria da Fazenda.