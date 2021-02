Vida Urbana Indústrias do TO podem participar de campanha 2021 de imunização contra a gripe O sistema pretende imunizar 5.000 industriários contra a Gripe em 2021 disponível nas unidades do SESI em Palmas, Araguaína ou Gurupi ou via formulário on-line, disponível até o dia 30 de março

Indústrias do Tocantins interessadas em imunizar seus trabalhadores contra a Influenza (gripe) já podem pedir sua proposta ao Serviço Social da Indústria (SESI) que iniciou a oferta de vacinas Trivalente e Quadrivalente. O sistema pretende imunizar 5.000 industriários contra a Gripe em 2021 disponível nas unidades do SESI em Palmas, Araguaína ou Gurupi ou via formul...