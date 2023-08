Vida Urbana Indígenas se reúnem com o poder público para discutir principais demandas das comunidades Dentre as reivindicações apontadas pelas lideranças estão o acesso à saúde, produção agrícola e criação de diretorias municipais específicas dos povos indígenas. Reunião ocorreu na quarta-feira, 16

Indígenas se reuniram com vereadores, prefeitos e com a Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot) para discutirem sobre as principais demandas dos povos indígenas nos municípios, na quarta-feira, 16, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas. As principais demandas apontadas pelas lideranças, foram relacionadas ao ace...