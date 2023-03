A cheia de rios causada pelas chuvas nos últimos dias no Tocantins chegou a atingir 222 pessoas até ontem, de acordo com a Defesa Civil estadual. Os municípios afetados são Lagoa da Confusão, Araguanã, Tocantínia e São Miguel do Tocantins.

Na Ilha do Bananal, cerca de dez pessoas foram resgatadas de helicóptero no domingo (26), e levadas para a aldeia Bela Vista. A força-tarefa mobilizou a gestão do município de Lagoa da Confusão, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e contou com apoio do governo do Tocantins para a disponibilização de aeronave do Distrito Federal para o transporte.

A equipe da Funai presente na força-tarefa prestou assistência aos indígenas com a entrega de cestas básicas fornecidas pela prefeitura, além de auxiliar um agricultor na região durante o resgate de animais para uma propriedade próxima, não alagada.

Nesta terça-feira, 28, a secretária de governo e assuntos indígenas de Lagoa da Confusão, Pedrina Neta, falou ao JTo sobre a assistência ainda oferecida aos atingidos por enchentes.

“A maioria está em alojamento pago pela prefeitura e outros estão alojados nas casas de parentes. Outros resgatados em aldeias estão com parentes e também com apoio da prefeitura”, disse.

Na região central do estado, indígenas também receberam assistência para deixarem áreas atingidas. O prefeito de Tocantínia, Manoel Silvino Gomes Neto (SD), informou ao JTo que moradores da Aldeia Serrinha 2 receberam atendimento do município e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), após cheia do Ribeirão Piabinha.

Impactos no norte do estado

A Defesa Civil de Araguanã informou nesta terça, a redução no nível do rio Lontra. O município ainda oferece assistência a 10 pessoas desabrigadas e 10 desalojadas. O alto volume de chuvas registrado no início do mês fez o rio subir rapidamente e chegou a deixar 35 famílias, um total de 153 pessoas desalojadas.

Em São Miguel do Tocantins, na divisa com o Maranhão, de acordo com a Defesa Civil do município, o nível do rio Tocantins é considerado normal, mas um aumento registrado no final de semana deixou três famílias com nove pessoas desabrigadas.

Elas estão em aluguéis sociais mantidos pela gestão municipal com recursos destinados pela proteção social, que prevê o seu uso em casos de calamidade pública para pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, a Defesa Civil do município informou que atende as famílias com cestas básicas e itens domésticos.