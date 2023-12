Vida Urbana Indígenas recebem diploma de extensão de educador político social pela UFT Formatura de turma com 20 mulheres e oito homens de sete aldeias Xerente ocorreu em Tocantínia no projeto Universidade da Maturidade

Uma turma de 28 alunos, com 20 mulheres e oito homens, de sete aldeias Xerente, recebeu o diploma de educador político social do envelhecimento humano, do programa de extensão Universidade da Maturidade (UMA), da Universidade Federal do Tocantins (UFT). A formatura ocorreu na quinta-feira, 21, em Tocantínia. Esta é a primeira turma indígena do Brasil a colar grau. Augusto Xerent...