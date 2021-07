Vida Urbana Indígenas encontram rastro de ancião na Ilha do Bananal e acreditam que idoso de 90 anos esteja vivo “Algumas parentes comentam que jogaram feitiço para ele desaparecer. Eu acho que ele está vivo porque tivemos uma pista", afirma professor da aldeia, Cleber Ixdeo Karajás

Em torno de 80 membros da aldeia Fontoura se mobilizam nas buscas do indígena Pedro Ijetura, 90 anos. O idoso está há 14 dias desaparecido na Ilha do Bananal, no Tocantins. Segundo o professor da aldeia, Cleber Ixdeo Karajás, que também está auxiliando nas buscas. O mutirão conta ainda com o apoio de indígenas da aldeia São. “As buscas iniciam de carro na est...