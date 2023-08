A Polícia Civil recolheu uma ossada humana encontrada por indígenas na quinta-feira 17, na Ilha do Bananal, no noroeste do Tocantins.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública , os ossos inicialmente foram identificados como fêmur e parte da bacia.

Ainda conforme a secretária, agentes policiais e do Instituto de Criminalística e Núcleo Regional de Medicina Legal de Gurupi (IML) estiveram no local para recolher os ossos. A ossada estava às margens do rio 24, a 115 km da sede do município de Formoso do Araguaia.

Após os exames periciais no local, a ossada humana foi levada para o Núcleo de Medicina Legal de Palmas para ser identificada a quem pertence por exame antropológico e DNA.