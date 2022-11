Vida Urbana Indígenas encontram ossada humana em mata na Ilha do Bananal Dificuldade de acesso a área fez perícia solicitar apoio aéreo para transporte dos profissionais

Indígenas da ilha do bananal encontraram uma ossada humana em uma área de mata isolada com difícil acesso, na segunda-feira, 28. A dificuldade para chegar ao local fez com que o helicóptero da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) prestasse auxílio a peritos do Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi, acionados para a ocorrência. De acordo com a SSP,...