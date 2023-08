A terra indígena Iny Webohona do povo Javaé, mais conhecida como Aldeia Boto Velho, na Ilha do Bananal realiza o ritual do Hetohoky para celebrar a transição de 13 meninos para a vida adulta. A cerimônia começou no dia 5 de julho com previsão de término nesta quinta-feira, 3, até a próxima segunda-feira, 7.

Na Aldeia Boto Velho, participaram meninos com idade entre 10 e 18 anos.

Várias atividades compõem o ritual, a partir da condução dos meninos pelos guardiões (chamados de Aruanã) e por seus padrinhos até a Casa Grande (hetohoky), onde permanecem durante cerca de 21 dias, até o final da cerimônia.

De lá, os indígenas saem para acompanhar atividades do ritual, como caça, cabo de guerra e luta corporal entre seus padrinhos e guerreiros, ou receber o cuidado de suas mães ao passarem o óleo de tucum em suas peles como repelente. Só entram na Casa os padrinhos e guardiões, os quais acompanham todas as saídas dos meninos.

Enquanto estiverem na Casa Grande, recebem ensinamentos sobre seu povo. “A partir do momento que eles vêm pra cá para se tornarem adultos, aprendem como conduzir aqui dentro, aprendem a ter disciplina e respeito com as pessoas. Aqui esses meninos recebem conselhos de como ser uma boa pessoa”, conta o cacique Mairea, por meio da assessoria.

A celebração Hetohoky significa Casa Grande, local construído para o ritual de transição dos meninos para a vida adulta, e ocorre entre o povo Iny, formado por Karajá, Karajá-Xambioá e Javaé.