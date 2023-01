Vida Urbana Indígenas apontam que decisão da Justiça Federal reduz em 30% o território do povo Avá-Canoeiro A assessoria jurídica dos indígenas entrou com embargos de declaração contra a decisão do juiz federal de Gurupi Eduardo de Assis Ribeiro Filho que determinou a demarcação do território

Os conflitos que envolvem a disputa pelas terras indígenas Taego Ãwa, do povo Avá-Canoeiro, na região dos rios Formoso e Araguaia, no sudoeste do estado, pareciam que haviam chegado ao fim após decisão da Justiça Federal, em novembro do ano passado, que determinava a demarcação da terra indígena. Mas, para especialistas e a comunidade indígena a sentença d...