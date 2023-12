Um indígena da etnia Xerente, em Tocantínia, foi preso na noite deste sábado, 23, após ordem judicial de prisão para cumprimento da pena imposta pela Justiça em uma ação criminal por furto, cometido em 2020.

O xerente tem 29 anos e mora na Aldeia Porteira, em Tocantínia, a 85 km de Palmas, onde foi preso sem resistência, por volta das 19h25, quando estava na companhia de dois irmãos.

Ele deu entrada na cadeia em Miracema por volta da de 1h da manhã deste domingo.

Conforme o processo, a que o JTo teve acesso, no dia 5 de abril de 2020 e outro indígena estavam encapuzados quando invadiram uma propriedade rural em Tocantínia, na barra do Córrego Piabanha com o Rio Tocantins. O dono do local acabou agredido e rendido enquanto a dupla levou uma carteira, com documentos e R$ 42, além de redes de pesca, celular, dois facões e uma lanterna.

Durante a ação, o fazendeiro conseguiu se libertar e apanhar uma arma de fogo enquanto a dupla fugia e atingiu um dos suspeitos no braço. O ferimento visível dia depois no indígena preso neste sábado, ajudou uma testemunha a identificar os dois Xerentes, que acabaram denunciados pelo Ministério Público.

A ele está condenado a uma pena de prisão de 7 anos, 4 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, conforme mandado prisional da justiça estadual, em Miracema, do dia 12 de dezembro deste ano.

A ordem de prisão foi expedida após o Tribunal de Justiça confirmar a condenação. Um recurso da Defensoria Pública pedia a absolvição do indígena, que confessou o crime.

A 4ª turma julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado rejeitou a apelação por entender que a vítima foi roubada e agredida e não se pode reconhecer a confissão como atenuante, que ocorreu de forma qualificada.

"O regime prisional fechado estabelecido revela-se o mais justo e adequado frente ao seu histórico criminoso", decidiram os desembargadores, em 2022.