Vida Urbana Indígena foragido da Justiça é preso em Formoso do Araguaia neste fim de semana De acordo com as investigações da Polícia Civil, o indígena teria assassinado seu próprio irmão, após uma discussão na aldeia

A Polícia Civil do Tocantins prendeu, neste final de semana, em Formoso do Araguaia, cidade distante a 277 km de Palmas, um indígena de 41 anos, suspeito de praticar um crime de homicídio no ano de 2008. De acordo com a equipe de investigadores da unidade policial, o suspeito já estava sendo investigado e foi abordado na manhã desta sexta-feira, 24, quando compar...