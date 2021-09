Vida Urbana Indígena é morto na aldeia Santa Isabel, na Ilha do Bananal, durante ação policial Coordenador Regional Araguaia - Tocantins da Fundação Nacional do Índio (Funai), Osmar Gomes de Lima, confirmou ao Jornal do Tocantins que o indígena tinha mandado de prisão em aberto e era foragido da Justiça

Um indígena dos povos Karajá, identificado como Lourencinho, morreu na manhã desta quinta-feira, 16, na aldeia Santa Isabel, na Ilha do Bananal, durante uma ação policial para prendê-lo, de acordo com depoimento dos indígenas que circulam nas redes sociais. O coordenador Regional Araguaia - Tocantins da Fundação Nacional do Índio (Funai), Osmar Gomes de Lima, confir...