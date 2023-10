Estão abertas as inscrições do processo seletivo de instrutores interessados em ministrar oficinas para mulheres beneficiárias do projeto de extensão Incubadora Social para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social, realizado pela Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Segundo o edital, a inscrição deverá ser efetuada até quarta-feira, 1°, por meio do envio da documentação descrita em edital, para o endereço eletrônico incubadorasocial@uft.edu.br com cópia para selecao@fapto.org.br, o assunto deverá ser identificado como: Edital nº 023/2023.



Ao todo, são ofertada dez vagas nas seguintes áreas: duas para instrutor de Beleza Afro, em Palmas e Araguaína; duas para Direito das Mulheres, em Palmas e Araguaína; uma para Saberes Populares: Plantas Medicinais, em Palmas; duas para Teatro como cuidado de si, em Palmas e Araguaína; uma para Autoestima e Empoderamento Pessoal, em Palmas; uma para Noções de Economia Doméstica, em Araguaína e uma para Empreendedorismo para Mulheres, em Araguaína.

Conforme o documento, para ministrar oficinas não são exigidas formações específicas, mas é preciso comprovar experiência com a temática.

Os instrutores serão contratados como prestadores de serviço autônomo - pessoa física, e receberão R$ 300 por oficina realizada.

Também estão abertas as inscrições para duas vagas de terapeutas ocupacionais do projeto.

Sobre o Projeto

De acordo com a UFT, a Incubadora Social é um projeto de extensão realizado pela Universidade Federal do Tocantins, em parceria com a Secretaria da Mulher do Estado do Tocantins e o Ministério das Mulheres, que pretende beneficiar, até o fim do ano de 2024, 500 mulheres em situação de vulnerabilidade social e suas famílias nos municípios de Palmas e Araguaína.

O projeto, coordenado pela professora e pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da UFT, Maria Santana Milhomem, inclui acolhimento e atendimento coletivo das participantes com profissionais das áreas de Serviço Social, Psicologia e Terapia Ocupacional, a realização de oficinas culturais e de capacitação, e a produção coletiva de uma cartilha sobre direitos das mulheres.