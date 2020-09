Com 55.513 casos confirmados de Covid-19 e incidência de 3.529,41 por 100 mil habitantes o Tocantins supera toda a Região Norte e o País neste índice relativo, que leva em conta o tamanho da população. É o que mostra o Relatório Situacional da doença publicado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) na sexta-feira, 4. A publicação ocorre toda semanal desde o dia 16 de abril, neste endereço

Naquela data, com o Relatório 01, a taxa de infectados para cada 100 mil habitantes era de 2,69 no Tocantins, de 30,00 na Região Norte e de 23,65 no Brasil. Essa proporção do Tocantins com menor taxa que a região norte e o país durou até 9 de julho, quando a taxa do Tocantins saltou para 907 para casa 100 mil habitantes.

Naquela data, a incidência no Estado superou a taxa brasileira pela primeira vez, que era 826 para cada grupo de 100. Contudo, ainda se mantinha abaixo da média da Região Norte que era de 1.672 na mesma data.

No final de agosto, porém, a incidência do Tocantins ultrapassou também a região norte, com 3.038 por 100 mil no dia 28, superando os 2.848 da região e se mantendo bem acima dos 1.797 da taxa brasileira.

Conforme o último relatório, publicado no dia 4 de setembro, a disparidade persiste. A taxa do Tocantins chegou a 3.377 caso por 100 mil habitantes contra 2.987 da região norte e quase o dobro do país, que é de 1.931.

Veja as taxas entre abril e setembro no Tocantins, Brasil e Norte do país.