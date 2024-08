Vida Urbana Incêndio queima pilha de madeira em fazenda de Gurupi e quase atinge 80 mil m² de serragens Chamas alcançaram uma altura de sete metros e ameaçaram rede elétrica e pastos da propriedade. Bombeiros recomendou a permanência de brigadistas 24h no local para evitar novo incêndio

Um incêndio que teria iniciado em uma pilha de madeira de uma propriedade rural localizada na BR-153, a cerca de 5 km de Gurupi, mobilizou brigadistas do local e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar por volta das 12h desta quinta-feira (28). De acordo com informações da corporação, quando os bombeiros chegaram no local, se depararam com "dois imensos blocos...