Vida Urbana Incêndio próximo ao aeroporto destrói área de 10 campos de futebol e leva 4h para ser controlado Danos maiores foram evitados com ação de bombeiros militares e do helicóptero da Ciopaer no combate; ainda não se sabe a origem do fogo

O incêndio florestal registrado em uma região de mata próxima ao aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, Sul de Palmas, destruiu uma área de dez campos de futebol e precisou de cerca de quatro horas para ser extinto. O caso ocorreu na tarde domingo, 9, e contou com a ação de quatros viaturas do Corpo de Bombeiros Militar e do helicóptero do Centro Integrado de Operações A...