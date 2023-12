Redação Jornal do Tocantins

Um ventilador pegou fogo na manhã desta terça-feira, 26, por volta das 5h40, em uma residência localizada no setor Jardim Municipal, em Paraíso do Tocantins. Vizinhos controlaram o fogo com água até a chegada dos bombeiros.

O incêndio foi iniciado em ventilador que estava em um dos quartos sobre uma sapateira, segundo divulgou a corporação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher identificada como Lucelia Maria Alves Chaves de 45 anos e uma criança de 8 anos se queixavam de dores de cabeça por terem inalado fumaça. Elas foram levadas para o hospital.

Os bombeiros desligaram a rede elétrica para manutenção e reparo da parte danificada.

O fogo consumiu a cama do casal, danificou a parede do cômodo e o forro da casa.