Vida Urbana Incêndio em residência destrói móveis e eletrodomésticos em Gurupi De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), não houve vítimas; fato ocorreu na manhã deste sábado, 28

Um incêndio destruiu móveis e eletrodomésticos de uma casa, no Setor Bela Vista, em Gurupi, sul do estado, na manhã deste sábado, 28. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), não houve vítimas. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h40min via 193 e quando chegaram ao local, foi necessário desligar a chave geral de energia. Segundo eles, o fogo consum...