Redação Jornal do Tocantins

Um incêndio destruiu veículos que estavam depositados em um pátio localizado na Avenida Boa Vista em Dianópolis, região sudeste do estado, por volta das 13h45 de domingo, 22.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, as chamas tinham destruído dois micro-ônibus.

Os bombeiros apagaram o fogo no pátio com um mangotinho e combateram o incêndio florestal da área ao redor.