Um incêndio destruiu doze veículos e uma carreta que estavam depositados em um pátio em Natividade, região sudeste do estado, por volta das 11h45 de domingo, 18.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início em um lote baldio ao lado do pátio em que veículos ficavam.

De acordo com os Bombeiros, populares iniciaram o combate do fogo com ajuda de caminhão pipa e a equipe fez o controle das chamas evitando que atingissem tratores, ônibus e incrementos agrícolas de uma empresa particular que estava nas proximidades.

A perícia e a Polícia Militar foram acionados e estiveram no local.