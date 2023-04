Um incêndio destruiu o telhado de um galpão de 8 por 6 metros em uma residência, em Taquarizinho, na zona rural de Araguatins, no extremo norte do Estado, na manhã deste sábado, 1°.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBM), que foram acionados para combater as chamas por volta das 6h26min, ao chegarem no local, moradores da região tentavam apagar o fogo com baldes de água do córrego próximo à residência.

O foco do incêndio estava concentrado em vigas de madeira no galpão anexo à casa. Os militares fizeram o resfriamento das paredes para evitar que a casa se incendiasse e extinguiram o fogo. Em seguida, fizeram o rescaldo.

Ainda de acordo com a corporação, o incêndio começou após um curto-circuito, pois a instalação elétrica era precária.

A equipe isolou a área e orientou os moradores da região e vizinhos quanto aos procedimentos de segurança, já que na casa não havia moradores.