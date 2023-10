Um incêndio destruiu quatro veículos que estavam no pátio do Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran) em Araguaína, norte do estado, na noite de quarta-feira, 4, conforme a Polícia Militar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a direção do estabelecimento informou à corporação de que o incêndio possivelmente tenha sido criminoso.

Ainda de acordo com o (CBM), os bombeiros foram chamados para controlar o fogo por volta das 19h7min. A equipe levou pouco mais de uma hora para conseguir combater as chamas e fazer o rescaldo.

Conforme a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram à equipe que quatro suspeitos foram vistos ao entrar na área onde atearam fogo nos veículos e na vegetação.

Os suspeitos fugiram e não foram localizados. O caso foi comunicado à Polícia Civil de Araguaína, que seguirá na investigação para identificar os autores e a motivação do crime.