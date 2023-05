Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atenderam um incêndio em um residencial unifamiliar localizado na rua Getúlio Vargas no centro de Araguatins na madrugada de sábado, 29, para domingo, 30.

Ao chegar no local, encontraram as portas da frente e do fundo abertas, e o fogo se concentrava no quarto, banheiro e dispensa da residência.

Segundo os bombeiros, um quarto, forrado com gesso, ficou completamente destruído. No banheiro e na despensa, o incêndio

consumiu o madeiramento e as telhas que desabaram.

Inicialmente, a equipe utilizou o mangotinho para combater o fogo, depois uma mangueira e, em seguida, realizaram o rescaldo e resfriamento do ambiente e dos entulhos com jato neblinado.

De acordo com a corporação, as paredes ficaram colapsadas e com rachaduras. Devido ao tamanho do incêndio, o telhado do vizinho começou a ter um princípio de incêndio, controlado e extinto pela equipe.

A proprietária recebeu orientação para procurar um especialista para avaliar a estrutura do imóvel e não permanecer no local, devido ao risco de desabamento. Os bombeiros também isolaram a área com fita zebrada