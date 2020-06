Vida Urbana Incêndio destrói parte de residência, móveis e duas motociclista em Gurupi Bombeiros informaram que três pessoas estavam na casa, mas conseguiram sair sem se ferir

Um incêndio em uma residência deixou parte da edificação, móveis e até duas motocicletas destruídos nesta segunda-feira, 22, em Gurupi. No momento que as chamas começaram na casa três pessoas estavam no local e conseguiram sair sem ferimentos. A ocorrência, registrada pelo Corpo de Bombeiros, iniciou por volta das 6 horas na Rua F da Vila Independência. Conforme os Bom...