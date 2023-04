Diversas mercadorias, um freezer e o forro de um supermercado localizado em Araguaína, região norte do Tocantins, foram atingidos pelas chamas de um incêndio, na noite de terça-feira, 18. O estabelecimento está localizado no Jardim dos Ipês I e, segundo os Bombeiros, ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), equipes desligaram o padrão de energia para ter acesso ao local das chamas. Os militares entraram por uma janela em que o vidro estava estilhaçado, devido ao calor do fogo.

Para continuar o combate às chamas, os agentes tiveram que forçar uma porta nos fundos do comércio para entrar. Quando as chamas foram extintas, fizeram o rescaldo para evitar mais chamas.

Segundo o CBM, o fogo ficou concentrado em um palete com as mercadorias, que ficaram carbonizadas. Entre as mercadorias queimadas, estão: pacotes de macarrão, arroz, feijão, café, leite condensado, amido de milho e outros.

Um freezer também ficou destruído e o calor atingiu o forro de PVC do supermercado, que derreteu.

O dono do estabelecimento estava no local e acompanhou o trabalho. As causas do início do incêndio não foram informadas.