Vida Urbana Incêndio destrói mais de 20 hectares de vegetação na Serra do Lajeado De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBM), as chamas atingiram o Morro da Tartaruga em Palmas

Um incêndio de grandes proporções atingiu a trilha do Morro da Tartaruga, localizada na Serra do Lajeado, em Palmas. O Corpo de Bombeiros (CBM) não soube informar se houve feridos durante a ação. De acordo com o CBM, a área atingida abrange 25 hectares de vegetação nativa. A equipe iniciou o combate na manhã deste domingo (21) até o fim da noite. Leia também: Pl...