Vida Urbana Incêndio destrói mais de 10 veículos retidos no pátio do quartel da PM em Araguaína PM disse que um procedimento administrativo será instaurado para apurar os fatos; Bombeiros levaram cerca de duas horas para combater as chamas

Um incêndio atingiu uma área da sede do 2º Batalhão da Polícia Militar (PM) e destruiu 13 carros que estavam estacionados no pátio nesta terça-feira, 1º, em Araguaína. O fogo começou por volta das 17 horas na parte dos fundos do quartel, próximo ao muro em um matagal, e o combate só às 19 horas. Conforme a PM, no local estavam estacionados os 13 veículos retido...