Um incêndio consumiu móveis, roupas e eletrodomésticos de uma casa no Setor Céu Azul, em Araguaína, região norte do estado, na tarde de quinta-feira, 20.

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) atendeu a ocorrência por volta das 14h25min. De acordo com os militares, ao chegarem no endereço desligaram o padrão de energia elétrica para iniciar os procedimentos do combate ao incêndio até extinguir qualquer foco de calor.

O fogo se concentrava na mobília do quarto e no telhado da casa. Os bombeiros constataram que haviam algumas peças de roupas e madeira no quintal, também em chamas.

O braseiro atingiu todo o madeiramento do telhado do quarto, janela veneziana, um fogão 4 bocas, uma prateleira, roupas e um colchão de solteiro.

O Jornal do Tocantins entrou em contato com a filha da proprietária da residência, nesta sexta-feira, 21, e ela informou que não houve feridos durante o incêndio, apenas danos materiais. Também não soube informar o que teria iniciado o fogo.