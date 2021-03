Vida Urbana Incêndio destrói móveis e telhado de residência em Gurupi Bombeiros atuaram na contenção das chamas

Uma residência teve parte do telhado e dos móveis destruídos em um incêndio na madrugada desta terça-feira, em Gurupi. O caso ocorreu por volta das 3 horas no setor Alto da Colina e o Corpo de Bombeiros realizou a contenção do fogo. Conforme os Bombeiros, ao se deslocarem até o endereço, os militares encontraram o fogo no telhado e nos móveis da casa. A corp...