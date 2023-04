Redação Jornal do Tocantins

Na manhã desta segunda-feira, 17, eletrodomésticos pegaram fogo após um foco de incêndio em uma tomada dentro de uma residência localizada no bairro Residencial São José, em Gurupi, região sul do estado. Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares do Tocantins (CBMTO), ao chegarem no local, o fogo já havia sido controlado por populares.

Durante o atendimento da ocorrência, os bombeiros abriram as portas e janelas da casa por conta da fumaça e identificaram que os vizinhos desligaram a energia da casa para conter o incêndio elétrico.

O fogo consumiu uma televisão e um roteador de internet que ficaram inteiramente destruídos. Ainda não se sabe as causas do início do incêndio.