Um incêndio de grandes proporções que atinge uma área rural no município de Centenário, na região nordeste do Tocantins, fez a prefeitura da cidade decretar estado de calamidade pública. As chamas já consumiram casas, plantações e criações de animais.

De acordo com informações da assistência social do município, obtidas pelo JTo nesta quinta-feira (29), o fogo que começou há cerca de três dias, já destruiu completamente pelo menos sete casas, deixando as famílias completamente desabrigadas e sem meios de sustento.

"Cinco dessas casas foram totalmente destruídas, com perda total dos bens", informou Alcione Curcino, assistente social do município. "O cenário é de tristeza e dor. As pessoas perderam não só suas casas, mas também suas plantações de banana, mandioca, cana-de-açúcar e criações domésticas", desabafou a profissional.

Uma criança precisou ser resgatada e levada à cidade após inalar grande quantidade de fumaça. Outras pessoas também estão sendo monitoradas pela equipe de saúde do município. "Muitos moradores se recusam a deixar suas propriedades, mesmo após perderem tudo, pois o fogo continua se alastrando pela região", destacou a assistente social. "É uma situação crítica, especialmente para essa comunidade carente, formada por agricultores de subsistência."

Força-tarefa tenta diminuir os prejuízos

Diante da emergência, a Prefeitura de Centenário mobilizou uma força-tarefa para prestar apoio às vítimas. As equipes estão oferecendo assistência médica, enfermagem, farmacêutica, além de suporte social e psicológico. "Desde ontem [quarta-feira, 28], estamos visitando as áreas afetadas, orientando e resgatando as famílias que estão em risco", relatou Alcione. Segundo ela, as dificuldades de acesso à região dificultaram o socorro imediato.

Conforme comunicado divulgado pelo município, em redes sociais, a Secretaria Municipal de Assistência Social está coordenando as ações emergenciais e recebendo doações para as famílias afetadas.

O órgão disponibilizou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado na Rua São Paulo, próximo à Escola Municipal Gustavo Costa, para centralizar a arrecadação.

Município não tem estrutura para combater as chamas

Ainda em entrevista ao JTO, a assistente social do município, que atua na linha de frente do socorro e auxílio às vítimas, contou que com o avanço das chamas e a falta de recursos para combatê-las adequadamente, o Poder Executivo Municipal enfrenta desafios.

"Não temos suporte suficiente para controlar um incêndio dessa magnitude", pontuou. "Estamos fazendo o possível, mas é quase impossível conter o fogo. A situação é muito crítica, e precisamos de toda ajuda possível para salvar o que resta."

A Prefeitura de Centenário pede à população que colabore com as doações e reforce o apoio às famílias atingidas. "Este é um momento de união e solidariedade", concluiu a assistente social. "Juntos, podemos ajudar essas pessoas a recomeçarem suas vidas."