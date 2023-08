Redação Jornal do Tocantins

Um incêndio destruiu uma carreta na tarde de sábado, 12, no estacionamento de uma fazenda, em Cariri do Tocantins, região leste do estado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiro Militar, a equipe foi acionada por volta das 15h45min. No local as chamas consumiram todo o cavalo trator e parte da carreta.

Ainda de acordo com a corporação, após apagar o fogo, a equipe realizou o rescaldo e orientou o responsável pela brigada do local.