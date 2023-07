Redação Jornal do Tocantins

Um incêndio registrado na quadra 306 sul, região central de Palmas, deixou parte de uma residência destruída no início da noite desta segunda-feira, 10. Informações preliminares dos Bombeiros são de que o fogo teria iniciado depois de um curto-circuito no teto do imóvel.

Aos bombeiros, os proprietários da residência contaram ter ouvido um estalo e em seguida perceberam as chamas. Além dos proprietários, animais de estimação também estavam na residência. Ninguém ficou ferido.

As chamas se alastraram pelo telhado e atingiram pelo menos banheiro, quarto, cozinha e parte de uma área da residência, até ser combatido pelos Bombeiros.

Imagens registradas por populares em um prédio vizinho mostram a proporção das chamadas, que chamou a atenção de moradores por volta das 19h. Equipes do Corpo de Bombeiros Militares atenderam a ocorrência com um Auto Bomba Tanque (ABT), unidade de resgate, além de equipe de apoio.

Uma viatura da 2ª Companhia de Bombeiro Militar em Taquaralto foi necessária na ocorrência para oferecer suporte com água.