Vida Urbana Incêndio deixa céu de Palmas coberto de fumaça e acende alerta para problemas de saúde O fogo atingiu um pátio de veículos, na avenida NS-10. O prédio onde é realizado o Palmas Summit precisou ser evacuado por causa da fumaça, mas a programação já foi liberada

Um incêndio de grandes proporções registrado nesta sexta-feira (23), em um pátio de veículos na região sul de Palmas, alterou a qualidade do ar e o visual do céu da capital. As chamas, que se alastraram pela área verde próximo à TO-050, atrás do anexo II do Poder Judiciário, na Avenida NS-10, provocaram densas nuvens de fumaça que foram vistas em várias regiões. A inalaç...