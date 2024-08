Um incêndio se espalha por propriedades rurais do Distrito de Buritirana, que fica a cerca de 60 km do centro de Palmas. Registros em vídeos, divulgados nas redes sociais, foram feitos por pessoas que passavam pela TO-030, nesta quarta-feira (28), e mostram a velocidade com que o fogo é propagado.

Informações preliminares, apuradas pelo JTo, indicam que pelo menos três pessoas sofreram queimaduras e que seriam trabalhadores de uma fazenda da região. A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) confirmou que houve feridos, mas não soube precisar quantos.

Leia também:

Furtos de caminhonetes: novo suspeito de integrar grupo criminoso é preso em Palmas

Trecho da BR-153 no sul do TO será monitorado por câmeras e terá interdição para obras

A Semus informou ainda, em nota, que presta assistência médica às pessoas que foram afetadas pelo fogo. De acordo com a Saúde, os pacientes com casos mais leves estão nas Unidades de Saúde da região e os que necessitam de atendimento de urgência foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul.

As imagens mostram a intensidade das chamas, com labaredas altas, que avançam sobre a vegetação. No vídeo gravado às margens de uma estrada também é possível ver pessoas e veículos próxima do incêndio

Ainda de acordo com Semus, duas ambulâncias estão no local para dar suporte adicional, além da equipe da vigilância ambiental e da Defesa Civil Municipal.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) afirmou que não foram acionados para a ocorrência. O JTo questionou a corporação se iriam enviar bombeiros para atuarem no combate às chamas, porém, até a publicação desta matéria, não teve retorno.

*Raquel Oliveira é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphael Pontes.