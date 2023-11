Uma empresa de telecomunicações foi atingida por um incêndio de grandes proporções na tarde deste domingo, 26, na quadra 912 sul em Palmas.

Quando as equipes dos bombeiros chegaram ao local, se depararam com o fogo que consumia os equipamentos e materiais de telecomunicações, como bobinas, dutos, rolos de dutos, caixas CS-R2, sensores de movimentos do alarme, cerca elétrica, condicionadores de ar, motor eletrônico, folhas de vidro montável, postes circulares, ceras de segurança, padrão elétrico, poste com transformador, canelas, cruzetas e fiação elétrica da rede pública.

As equipes conseguiram controlar as chamas. Não houve vítimas e ainda não se sabe as causas do incêndio.

O coordenador da empresa informou aos bombeiros que os prejuízos econômicos podem alcançar milhões de reais.