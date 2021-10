Vida Urbana Incêndio de grandes proporções atinge loja de maquinários em Araguaína Fogo começou ainda na noite desta segunda-feira e as chamas foram completamente controladas já na manhã desta terça-feira

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de maquinários na Avenida Bernardo Sayão, em Araguaína. As chamas começaram na noite desta segunda-feira, 18, e a situação somente ficou completamente controlada já nesta terça-feira, 19, conforme as informações do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros disseram que o incêndio foi de grandes proporções, mas ainda ...