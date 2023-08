Redação Jornal do Tocantins

Um incêndio atingiu uma área de mata próximo ao Colégio Militar, na noite de segunda-feira, 31, região central da capital. Os bombeiros se deslocaram até o local para fazer o combate do fogo, na Avenida LO-4.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar, o incêndio foi controlado e isolado com aceiros, restando somente alguns troncos em brasa que não ofereciam perigo. O combate das chamas começou por volta das 20h05

Ainda segundo a corporação, cerca 30 mil metros quadrados de vegetação foram destruídos pelas chamas

Pelas imagens divulgadas pela corporação é possível ver as chamas consumindo a mata e as árvores. Ainda de acordo com a equipe, o incêndio terminou por volta das 23h27.