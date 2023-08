Redação Jornal do Tocantins

Um incêndio atingiu palhada de uma fazenda, na terça-feira, 15, por volta das 12h19, em Porto Nacional, região central do estado.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar, ao chegar no local o incêndio estava descontrolado e funcionários da fazenda realizando o combate com aceiros, tratores e caminhão pipa. Mas, não conseguiram apagar o fogo.

Ainda segundo a corporação, o incêndio seguiu até se extinguir em um lago, próximo.

Pelas imagens divulgadas pela corporação é possível ver as chamas consumindo uma grande área de palhada. Ainda de acordo com a equipe, o incêndio terminou por volta das 16h22.