Vida Urbana Incêndio de grande proporção atinge área verde no Sul de Palmas e assusta moradores Corpo de Bombeiros atua no combate as chamas na região entre as quadras de números 600 e 700

Atualizada às 16:56 Um grande incêndio em uma área verde na região entre as quadras de números 600 e 700, na região Sul, assusta os moradores de Palmas. As chamas registradas nesta quarta-feira, 2, estão sendo combatidas pelo Corpo de Bombeiros. O Jornal do Tocantins esteve no local e recebeu a informação que o fogo consome a vegetação entre as quadras 603 e 70...