Vida Urbana Incêndio consome 350 hectares de áreas de pasto e plantações propriedades rurais em Talismã Defesa Civil conseguiu cessar chamas nesta sexta-feira, 3, terceiro dia de combate

Após as chamas de um incêndio destruíram uma grande área de pasto e plantações de milho em Talismã, Sul do Estado, a Defesa Civil conseguiu controlar o incêndio florestal já no terceiro dia de combate. O fogo começou na última quarta-feira, 1º, por volta das 16 horas, no Km 16 às margens da TO-296 e consumiu uma área de aproximadamente 350 hectares até que os brigadistas conseguiram extinguir as...