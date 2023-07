Uma panela esquecida no fogo pegou fogo, na quinta-feira, 13, por volta das 17h50, em uma residência localizada no setor Vila Milena, em Paraíso do Tocantins. Segundo o Corpo de Bombeiro, a mangueira e o regulador de pressão do botijão de gás estavam vencidos desde 2020.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, a responsável da residência informou que esqueceu a panela no fogão e que estava em chamas na cozinha.

Para controlar as chamas, a responsável desligou a energia e a equipe de Bombeiros desligaram a válvula reguladora de gás e colocaram a panela na área externa da casa.

Nas imagens compartilhadas pelos bombeiros, é possível ver os danos que ficaram na residência, tanto na parede quanto na janela.