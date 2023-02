Redação Jornal do Tocantins

Uma fritadeira elétrica pegou fogo no bar Mutuquinha, localizado na Avenida Mato Grosso, em Gurupi. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) parte do revestimento da parede e algumas panelas ficaram danificadas.

Equipes atenderam a ocorrência de madrugada, por volta de 2h desta terça-feira, 21. Ao chegar no local, a responsável do estabelecimento informou que uma fritadeira elétrica comercial do bar estava em chamas na cozinha.

Para tentar controlar o avanço das chamas, a responsável desligou a energia e utilizou um extintor de pó 6kg, porém, não obteve êxito.

Equipes utilizaram mangueira e apagaram o foco do fogo, concentrado na fritadeira. Segundo a corporação, algumas panelas que estavam na prateleira junto com a fritadeira, ficaram danificadas.

Parte do revestimento cerâmico da parede também ficou comprometido devido ao calor. Nas imagens compartilhadas pelos bombeiros, é possível ver os danos que ficaram no estabelecimento, tanto nas paredes quanto no teto e demais objetos que estavam próximo a fritadeira.