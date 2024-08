Vida Urbana Incêndio atinge vegetação próximo a chácaras do loteamento Santa Fé II em Palmas O proprietário de uma das casas da região contou que as chamas queimaram parte da rede elétrica da sua residência além de mangueiras de irrigação

Um incêndio florestal atingiu o Setor de Chácaras do loteamento Santa Fé II, em Palmas, na tarde desta quinta feira (1º), o fogo consumiu a vegetação ao lado da serra onde há uma escola e residências. O JTo apurou informações com o proprietário Rogério Cunha, dono de uma chácara na região. Segundo ele, as chamas chegaram a queimar parte das coisas de sua residência, ”chego...